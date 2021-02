Faserriss! Twumasi fehlt 96 wochenlang - dafür sind zwei Langzeitverletzte zurück

Es sah so aus, als käme Sommer-Königstransfer Patrick Twumasi langsam in Hannover an. Zuletzt stand er zweimal in der Startformation der Roten, als Joker erzielte er bereits drei Tore. Doch nun der Rückschlag für den Ghanaer: Beim 2:1-Derbysieg in Braunschweig am Samstag wurde er angeschlagen in der 57. Minute ausgewechselt.

Die Diagnose steht mittlerweile fest - und ist unschön: Twumasi zog sich einen Muskelfaserriss am hinteren Oberschenkel zu. Damit wird der Offensivakteur 96 vorerst fehlen. "Er wird die nächsten zwei bis drei Wochen ausfallen", sagte Kocak.