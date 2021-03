Fast alle an Bord: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Duell gegen Frankfurt

Leipzig. Viel Zeit zum Trauern über das Aus in der Champions League lässt Trainer Julian Nagelsmann seinen Roten Bullen nicht. Kann er auch nicht. Denn am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) kommt bereits der nächste Bundesliga-Gegner in die Red Bull Arena. RB Leipzig muss sich am 25. Spieltag gegen eine starke Eintracht aus Frankfurt bewähren. „Wir müssen am Sonntag ein sehr gutes Bundesligaspiel machen und den Fokus drauf legen, dort top zu performen, um weiterhin ganz oben mitzumischen“, so Nagelsmann.

