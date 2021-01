Fast eine Eins für Angelino: Diese Noten bekommen RB Leipzigs Profis für die Hinrunde

Leipzig. Erster Bayern-Verfolger, 35 Punkte, 29:14 Tore, die beste Abwehr der Bundesliga: Es gibt Vieles, was sich über die Hinrunde von RB Leipzig sagen lässt. Mit dem 1:0-Erfolg gegen Union Berlin am Mittwochabend endete diese. „Wir könnten fünf Punkte mehr haben. Ich versuche ja immer, das realistisch zu sehen. Und die Spiele gegen Köln und Wolfsburg sind Punkte, die uns fehlen,“ sagte Coach Julian Nagelsmann in dieser Woche rückblickend. Mit Emil Forsberg sieht das einer seiner Besten etwas anders: "Auf die Hinrunde können wir schon einmal stolz sein."

