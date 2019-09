"Fast nicht mit Olympia zu vergleichen": Andreas Toba brennt für Heim-WM im Oktober

Erfolg für Toba und Co.: Am vergangenen Wochenende siegten die Turner der deutschen Nationalmannschaft um Hannover-Star Andreas Toba beim WM-Test in Backnang (Stuttgart). Sie behaupteten sich knapp mit einem Punkt gegen das Team aus Großbritannien, gegen das sie schon seit Längerem nicht mehr gewonnen hatten. Hinter Deutschland und Großbritannien wurde Rumänien Dritter bei dem Ländervergleich. Toba selbst gewann zusätzlich Gold im Mehrkampf.

"Die Jungs haben den Willen" ,,An sich war es nur ein Test, bei dem alle von uns jedes Gerät mitgeturnt haben. Somit konnte unser Bundestrainer sehen, wer für welches Gerät am besten geeignet ist“, erklärte Toba. „Deswegen kann man das nicht als eine richtige Generalprobe bezeichnen. Außerdem war es auch nur ein sehr knapper Sieg, auf den man sich nichts einbilden sollte“, stellte der 28-Jährige klar. Dennoch war Bundestrainer Hirsch zufrieden: ,,Wir haben eine gute Teamleistung mit wenig Fehlern gezeigt. Die Jungs haben Willen, das hat man eindeutig gesehen!“ Toba selbst glänzte am Reck sowie am Pauschenpferd und war damit ein Erfolgsgarant für sein Team.

Vorbereitung ist ein Kraftakt Nach dem erfolgreichen Wochenende liegt der Fokus nun ganz auf der Heim-WM in Stuttgart in knapp zwei Wochen (4. bis 13. Oktober) . ,,2007 saß ich nur als Zuschauer auf der Tribüne, während die deutsche Mannschaft vor eigener Kulisse einlief“, schwärmt Toba. ,,Das war ein ganz besonderer Gänsehautmoment. Und jetzt darf ich dieses Privileg selbst miterleben. Das ist was ganz Besonderes für mich.“ Der Weg dahin ist jedoch alles andere als schön. Während der unmittelbaren WM-Vorbereitung stehen andauernd Wettkämpfe an, wie die DM, bei der Toba im Mehrkampf Gold sowie einige andere Medaillen abstaubte oder eben wie am Wochenende der Länderwettkampf. Außerdem gehören zur Vorbereitung einige interne Qualis dazu, bei denen der Bundestrainer immer wieder die Leistungen der Spitzenturner überprüft.

Nur zwei Tage nach Hause Ganz schön viel harte Arbeit. ,,Natürlich ist das alles mehr als nur ein normaler Lehrgang, aber es ist ja auch nicht meine erste Vorbereitung“, sagt Toba. ,,Besonders ist diesmal aber die Länge. Dadurch, dass alle Qualis extrem früh begannen, war es körperlich und mental viel anstrengender in so einem langen Zeitraum auf so einem hohen Level zu bleiben“, betont Toba. ,,Und der Höhepunkt kommt ja erst noch. Dann muss wirklich alles perfekt sein.“ Nach der guten Phase kann sich der Hannoveraner eigentlich nicht beschweren. Wirklich Pause hat er aber nicht wirklich. In etwa einem Monat darf er für gerade mal zwei Tage nach Hause. Jedoch eigentlich nur, um mal ,,Wäsche waschen zu können“, erzählt er leicht ironisch. Denn zum Training muss er auch hier in Hannover. Doch den Stress vor so einem Event ist er gewohnt.

Mehr zu Andreas Tob TKH-Stars auf Abwegen: Basketballerin Thimm und Turner Toba üben gemeinsam

"Diese Heim-WM ist fast nicht einmal mit Olympia zu vergleichen" Dass er trotz seiner langen und auch erfolgreichen Karriere aufgeregt ist, steht außer Frage. ,,Diese Heim-WM ist mit keiner anderen WM oder EM zu vergleichen. So etwas Besonderes ist fast nicht einmal mit Olympia zu vergleichen, denn nun sind wirklich alle Augen auf dich gerichtet“, erklärt der „Hero de Janeiro“. ,,Dass ich Deutschland in Deutschland vertreten darf, ist eine große Ehre für mich. Und darauf bin ich auch extrem stolz.“ Sein großes Ziel, ist das Olympiaticket mit dem Team, ,,ansonsten hoffe ich erst mal auf einen vernünftigen Wettkampf von mir selbst“, sagt Toba bescheiden.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.