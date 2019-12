Fast optimales Wochenende - IceFighters Leipzig siegen in Essen in der Verlängerung

Nach dem 6:3-Mitternachtssieg gegen Erfurt vom Freitag mussten die Exa IceFighters Leipzig am Sonntagabend beim Drittletzten Wohnbau Moskitos Essen antreten. Im Vorfeld sagte Cheftrainer Sven Gerike: „Wir müssen gewinnen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Die Konkurrenz punktet konstant.“ Beim 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)-Auswärtserfolg nach Verlängerung punkteten die Sachsen zweifach, könnten aber unter Umständen in Hinblick auf die Tabelle einen wichtigen Zähler verspielt haben. Zunächst sah es sehr gut aus. Dimitri Komnik brachte die Eiskämpfer (10.) mit 1:0 in Führung. Nach seinem Tor am Freitag ließ er heute gleich seinen dritten Saisontreffer folgen.

57 Sekunden vor der ersten Pause erhöhte Hannes Albrecht auf 2:0. Anstatt den Spielstand in die Pause mitzunehmen, folgte noch der 2:1-Anschluss als Strafe für die Unkonzentriertheit. Gleich nach Wiederbeginn stellte Antti Paavilainen den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Doch erneut brauchte Essen nur 22 Sekunden zum Verkürzen – Niklas Hildebrand (3:2, Ex-Leipziger). Ein Umstand über den sicherlich gesprochen werden muss, wie auch über deutlich zu viele Strafzeiten. Im vierten Spiel in Folge gab es eine Strafzeit für zu viele Spieler auf dem Eis. Dieses Mal bei eigener Überzahl. Ein Beweis für mangelnde Konzentration. Essens Ausgleich (27., Saccomani) und Führung (43., Grözinger) jeweils im Powerplay waren die logische Konsequenz.

Immerhin stimmte die Moral der Sachsen. Antti Paavilainen schickte die Partie mit seinem Tor zum 4:4 in die Verlängerung. Vier Minuten vor dem Ende hätte gar Hannes Albrecht mit einem Penaltytor ein Sechs-Punkte-Wochenende klar machen können. Den wichtigen Zusatzpunkt in der Overtime besorgte Erek Virch und dennoch könnte in der Endabrechnung der eine Punkt schmerzlich fehlen. Für die Spitzenspiele gegen Herne und Hamburg kommende Woche muss neben der funktionerenden Leidenschaft wieder eine größere Konzentration und Disziplin in das Spiel der IceFighters einkehren, um gegen die direkten Konkurrenten bestehen zu können.