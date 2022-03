Fast schon normal: So fühlte sich RB Leipzigs "volles Haus" gegen Frankfurt an

Leipzig. Fast wie "früher": Schon bei der Anreise bot sich das altbekannte Bild, die Straßen in Richtung Stadion waren voll. Wer konnte, nutzte eben doch das Auto, das war auch in den vergangenen zwei Jahren so. Und doch war etwas am Gesamtbild anders als in den vergangenen Monaten: Die Jahnallee war anderthalb Stunden vor Spielbeginn vollgepackt mit RB-Fans und Eintracht-Anhängern, die alle im gemächlichen Tempo zur Red Bull Arena zogen. Auf der Festwiese erfreute sich die angebotene Fahrrad-Garage großer Beliebtheit. Anzeige

Kein Stau am Einlass

Fast wirkte es so, als befände sich die Corona-Pandemie in den Anfängen und alles sei noch "normal". Dass gerade das Gegenteil der Fall war und dieser 20. März 2022 den Startschuss in die „neue“ Normalität für den deutschen Fußball bedeutete (trotz täglich neuer Rekord-Inzidenzen), daran dachte kaum einer. Stadionsprecher Tim Thoelke sollte später die Zuschauerzahl von 43.058 Menschen (darunter 1.800 Frankfurter) bekanntgeben. In den vergangenen Monaten eine schier undenkbare Zahl.

Der Einlass lief, trotz der erwarteten Menschenmassen, zügig. Erst 3G-Nachweis vorzeigen, dann Ticket einscannen, dann Sicherheitskontrolle. Das Prozedere an den Eingänge war die erste spürbare Veränderung für diejenigen, die sich am Sonntag vielleicht das erste Mal nach zwei Jahren wieder auf den Weg ins Stadion gemacht hatten. Die Schlange vor dem Fanshop im „Walldurchbruch“ war lang, an den Getränkeständen in der Arena ging es dagegen zügig voran. Im Sektor B befanden sich keine Sitzplätze mehr. Wie klappte es hier mit den Abständen? Unterschiedlich - und vor allem erstmals wieder ohne Maske, auch ein Teil der „neuen“ Normalität. Userin „katmik“ schilderte ihre Erfahrung im Forum von rb-fans.de so: „Wir waren in Block 24, direkt am Zaun zu A, und da war es ziemlich entspannt. Man hatte gut Platz zum Stehen und es wurde nicht jede Stufe besetzt.“ Die Realität aus Autorensicht? Wenig Platz links, dafür rechts ein wenig Luft.

Und die Infektionszahlen?

„Susanne E. Reinhardt“ machte etwas ganz anderes Sorgen. Sie äußerte sich auf Twitter kritisch zur Gesamtsituation: „Volles Stadion, 3G, MNS eher so fakultativ - das wird hier richtig lustig mit den Infektionszahlen in den kommenden Wochen - und Quarantäne-bedingten Ausfällen.“ Das Einhalten der Hust-Nies-Etikette war bei lautstarken Gesängen und dem einen oder anderen Wutbrüller angesichts der vergebenen Chancen auf dem Rasen dann zwar löblich, aber möglicherweise auch nicht entscheidend. Gleiches galt für die Abreise nach Abpfiff. An der Straßenbahnhaltestelle Sportforum drängten sich die Fans, zu ganz großen Teilen ohne Maske. Zu viele setzten die dann auch in der Bahn nicht auf.