Fasten im Fußball: Für RB Leipzigs Ibrahima Konaté beginnt der Fastenmonat Ramadan

Leipzig. Von morgens bis abends nichts essen und nichts trinken. Für fitte, gläubige Muslime ist das nichts Neues. Am Montag hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Er dauert bis zum 12. Mai und fordert einen Monat lang Disziplin. Vom Fasten sind Kranke, Alte, Schwangere und Kinder ausgenommen. RB Leipzigs Verteidiger Ibrahima Konaté fällt in keine dieser Kategorien.

Ausnahme an Spieltagen

In den kommenden Tagen wird auch er tagsüber kein Essen und keine Getränke zu sich nehmen. Doch wie geht das, als Profifußballer, der ständig in Bewegung ist? „Ich komme während der Fastenzeit als Profi-Fußballer gut klar. An Spieltagen mache ich allerdings vom Fasten eine Ausnahme, damit ich mit 100 Prozent in das Match gehen kann“, sagt Konaté.