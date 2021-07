Faustball: Auf Zweitligist Vorsfelde wartet nach dem Topstart das Topspiel 

Nach dem Topstart wartet das Topspiel: Die Faustballer des MTV Vorsfelde sind perfekt in die Spielzeit in der 2. Bundesliga gestartet, feierten zum Auftakt zwei 3:0-Erfolge. Als Tabellenzweiter steht am Samstag in Ohligs jetzt auch das Gipfeltreffen mit dem SV Moslesfehn an.

Anzeige

Zum Auftakt in Brettorf gab's gegen den gastgebenden TV II ein 3:0 (11:9, 15:14, 12:10). Und das, obwohl der Gegner Verstärkung aus der 1. Liga im Aufgebot hatte. Im Anschluss hatte Vorsfelde auch mit dem SV Düdenbüttel keine Probleme. "Dabei ist dieser Konkurrent immer für ein Fünf-Satz-Spiel gut", so MTV-Coach Frank Kuwert-Behrenz. Doch Düdenbüttel war nur mit einem Schlagmann zum Spieltag gereist - und der zog sich im ersten Satz eine Adduktoren-Verletzung zu. "Der SV musste danach improvisieren, spielte nicht mehr so stabil", berichtet Kuwert-Behrenz. So war sein Team nicht zu stoppen. 11:5, 11:5 und 15:13 hieß es am Ende.