Faustball entwickelt sich in Leipzig und darüber hinaus

Leipzig. Beim Lesen der Vereinsnamen SV Pfungstadt, TV Vaihingen/Enz oder TV Brettorf brauchen selbst Sportexperten eine Weile, um damit etwas anzufangen. Dabei handelt es sich hierbei um mehrfache Deutsche Meister in ihrer Sportart – dem Faustball. Doch ähnlich wie die Ortsnamen könnte auch das dynamische Rückschlagspiel ruhig etwas bekannter werden. Denn wer es einmal ausprobiert, entwickelt sofort eine Leidenschaft.

Einfache Regeln

Diese Meinung vertreten zumindest Sportler wie Julian Scharf und Tom Döbel vom SC DHfK. Die beiden sehen in einer Großstadt wie Leipzig immenses Potenzial und arbeiten mit ihren Mitstreitern kontinuierlich daran, die Sportart mehr und mehr zu verbreiten. Dabei setzen sie maßgeblich auf Ganztagsangebote in Schulen. Gerade im Kindesalter ist der Einstieg in die Sportart einfach. Der Ball muss nach drei Berührungen, ähnlich wie beim Volleyball über die Leine gespielt werden. Allerdings darf er zwischendurch jeweils einmal den Boden berühren, was den technischen Einstieg erleichtert, meint Tom Döbel. „Beim Volleyball werden die Bälle in der E oder F Jugend oft noch aufgefangen. Hingegen sieht man bei der U10-Landesmeisterschaft im Faustball schon richtig lange Ballwechsel.“ Passiert am vergangenen Sonnabend beim sächsischen Titelkampf dieser Altersklasse im Leipziger Ostwald-Gymnasium. Die Lokalmatadoren holten den Sieg, der letzte Ball im Finale gegen den SV Kubschütz (Landkreis Bautzen) hatte entschieden. 16 Teams waren dabei.

In Leipzigs historischer Liste zu finden: Die erste deutsche Meisterschaft im Faustball fand 1913 während des Deutschen Turnfestes statt. Die Traditionslinie hält, wird bei Turbine und dem SV Mölkau gepflegt. Nur zwei Jahre nach der Spartengründung spielen die DHfK-Damen und Herren bereits in der Oberliga. Doch immer sind sie auf Schulsporthallen angewiesen, weshalb der Wunsch nach einer eigenen Anlage oberste Priorität besitzt. „So einfach wie die Regeln unseres Sports sind, so sehr wollen wir sie bewahren. Nicht jedoch die Infrastruktur und die unausgeschöpften Möglichkeiten“, erklärt DHfK-Spartenleiter Scharf.

Reisige Chance, auf den Sport aufmerksam zu machen

Von einem transportablen Kleinfeld bis hin zu der Entwicklung einer App mit Trainingshinweise zur verbesserten Ausbildung in der Jugend – auf ihrer Facebookseite äußern die Fausballer allerhand Ideen. Und Zuspruch findet die Leipziger Initiative besonders beim Generalsekretär des Weltverbandes, Jörn Verleger. Dieser reist von Land zu Land, um Faustball auch außerhalb von Deutschland, Österreich oder großen Teilen Südamerikas zu verbreiten.

Die Sportart ist, ähnlich wie Korb- oder auch Prellball, eingebettet in den Turner-Bund. Daher wird sie über Himmelfahrt 2021 (12. bis 16. Mai) in Leipzig zum Internationalen Deutschen Turnfest präsentiert. Es bietet sich eine riesige Chance, auf den Sport aufmerksam zu machen und in diesem Rahmen vielleicht eine internationale Meisterschaft oder einen Weltcupspieltag auszutragen. Und vielleicht lässt ein erfolgreiches Turnfest dem Traum nach einer eigenen Sportanlage für Scharf, Döbel und Co. wahr werden. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

