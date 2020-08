Faustball: MTV Vorsfelde verpasst DM-Endrunde

Wieder dieses verflixte Satzverhältnis, wird sich Frank Kuwert-Behrenz am Samstag gedacht haben. Seine Faustballer vom MTV Vorsfelde sind im Kampf um die deutsche Meisterschaft knapp ausgeschieden. Im ersten Qualifikations-Turnier für die DM-Endrunde wurde der MTV Letzter in seiner Vierergruppe, Gastgeber VfK Berlin zog nur aufgrund des besseren Satzverhältnisses (6:9) gegenüber den Vorsfeldern (4:8) in die nächste Quali-Runde ein, die in zwei Wochen in Hannover ausgetragen wird.

"Es war ein Wechselbad der Gefühle" „Die Jungs haben sich super gut verkauft, wir haben den Erstligisten Paroli geboten. Wir haben das Beste daraus gemacht, ich habe der Mannschaft auch ein Kompliment ausgesprochen. Man darf nicht vergessen, es ist alles eine Klasse höher als das, was wir normalerweise spielen“, sagt Kuwert-Behrenz. Der MTV durfte als Zweitligist am Turnier teilnehmen, da der TV Leichlingen auf die Freiluft-Saison verzichtete. Nach einem 3:2 (11:8, 7:11, 15:14, 7:11, 13:11)-Erfolg gegen VfK Berlin sahen sich die Vorsfelder schon in der nächsten Runde. Die Gastgeber mussten im letzten Spiel gegen die bis dahin ungeschlagenen Hannoveraner ran - doch Hannover unterlag Berlin, für den MTV bedeutete es das Turnier-Aus. „Es war ein Wechselbad der Gefühle“, sagt Kuwert-Behrenz, der in der Hauptstadt ohne seinen Schlüsselspieler Gian Rudolph auskommen musste.