Faustball: TKH-Frauen vor Klassenerhalt - Männer müssen im Keller zittern 

Es ist zwar kein existenziell wichtiger Doppelsieg gewesen für die Bundesliga-Frauen des TK Hannover. In der Halle des Sartre-Gymnasiums dürften die Faustballerinnen aber den Klassenerhalt gesichert haben. Sie schlugen den SV Moslesfehn mit 3:2 (11:8, 7:11, 11:9, 10:12, 11:7) sowie Stern Kaulsdorf mit 3:0 (11:6, 12:10, 11:5) und festigten Rang fünf. „Wir hoffen, dass es reicht. Da müsste bei den Verfolgern schon viel passen, dass sie uns noch überholen können“, sagte Nationalspielerin Charlotte Salzmann.

Für die TKH-Männer wird es in der 1. Liga immer enger. Sie unterlagen beim TV Brettorf mit 1:5 (11:4, 5:11, 8:11, 3:11, 12:14, 5:11) und rutschten auf den ersten Abstiegsplatz ab. „Bei diesem Gegner mussten wir nicht gewinnen, und jeder Satzgewinn tut uns gut“, sagte Aaron Dumke. „Aber da war mehr drin.“ Ohne Hauptangreifer Christos Michalakis (verstauchter Daumen) begann das Team von Trainer Ole Hermanns gut. „Im zweiten Satz wechselte Brettorf aber den Ball, der war flummihafter. Und damit hatten wir Probleme, wurden unsicher, haben kleine Fehler gemacht“, berichtete Dumke.

Zweitligist TKH II indes steigt ab, der Tabellenletzte steckte zum Abschluss zwei klare 0:3-Niederlagen gegen den TV Brettorf III und Wardenburger TV ein. Zu schwierig war in dieser Spielzeit die personelle Lage. Stammkräfte fehlten verletzt oder waren beruflich stark eingespannt, das Team konnte nicht oft gemeinsam trainieren. Sonst wäre der Abstieg nach gutem Saisonstart wohl zu verhindern gewesen.

Drei Aufgaben hat das Team noch vor sich, darunter sind zwei lösbare. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, dann sollte es reichen. Unser Satzverhältnis ist gut, das hilft uns“, so Dumke. Am nächsten Wochenende hat der TKH spielfrei. „Das wird uns guttun, wir können unsere Wunden lecken und uns dann noch einmal voll konzentrieren“, betonte Hermanns. Immerhin sind inzwischen auch Dumke (lädierte Schulter) und Sommer (Knie) angeschlagen. Alles läuft auf ein Endspiel am 2. Februar gegen Aufsteiger TS Brettorf hinaus. „Wenn wir das nicht gewinnen“, sagt Hermanns, „war es das dann im Grunde schon.“