Faustball: Vorsfelde stark verbessert, Mini-Rückfall verhindert perfekte Ausbeute

MTV Vorsfelde – TV Brettorf II 2:3 (6:11, 14:12, 8:11, 11:1, 8:11). Der Gastgeber hatte zwar gegen Düdenbüttel verloren, stellte aber um und ging mit ehemaligen Erstligisten und Nationalspielern an den Start. Die Eberstädter hatten es deutlich schwerer in die Partie zu kommen. Nach verlorenem ersten Satz stellte Vorsfelde um, kämpfte sich ins Match und entschied Durchgang zwei mit 14:12 für sich. Dennoch blieben die Brettorfer bei ihren Matchplan – und waren im dritten Satz erfolgreich. Der MTV reagierte, es wurde erneut gewechselt und umgestellt. „Gian Rudolph agierte im Zuspiel aus der Mitte heraus. Plötzlich war alles wie aus einem Guss. Brettorf war neim 1:11 absolut chancenlos“, so Vorsfeldes Trainer. Also ging es in den Entscheidungssatz. Bis zum 8:8 blieb alles offen. Was dann passierte, war aus MTV-Sicht „eine Art kollektiver Rückfall“. Unkonzentrierte Aktionen und leichte Fehler führten zur Niederlage: „Schade, dieser kurze Momente des Nachlassens wurde gleich bestraft.“

Dennoch bliebe festzuhalten, dass die Mannschaft über weite Strecken zu alter Stärke zurückgefunden habe. „Das lässt für die Rückrunde hoffen“, so der Coach.

Vorsfelde bleibt damit nach der Hinrunde Tabellensiebter in der Zehner-Staffel. Am kommenden Samstag geht es zum Rückrunden-Start in Hannover für den MTV gegen den TuS Empelde und die SG Coesfeld 06.