Favoriten, die Deutschen, TV-Übertragung: Die wichtigsten Infos zur Biathlon-WM

Corona hin, Reisebeschränkungen her: Am Mittwoch beginnt die Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka, das eigentlich gar kein Ort ist, sondern Bezeichnung einer Hochebene. 2001 fand dort schon einmal eine Weltmeisterschaft statt, damals mit zehn Entscheidungen innerhalb von acht Tagen. Jetzt werden zwölf Weltmeister innerhalb von zwölf Tagen gekürt. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Start.

Was ist mit Corona? Weil Slowenien wegen hoher Infektionszahlen als Hochinzidenzgebiet gilt, sind Zuschauer vor Ort nicht zugelassen. Überhaupt findet die WM in einer sogenannten Blase statt. Wie bereits bei den Weltcups in diesem Winter werden die Athletinnen und Athleten regelmäßig getestet.

Wie geht das deutsche Team mit den Regeln um? Das deutsche Team hat im nahen Bled ein separates Quartier und ein eigenes Hygienekonzept, das eigene Köche beinhaltet. Denise Herrmann sagt: "Es ist unter den Corona-Richtlinien schwieriger, den Teamgeist auszuleben. Wir sitzen an den Tischen immer sehr weit auseinander und immer mit denselben Personen. Wir versuchen dennoch, das Beste daraus zu machen."

Wie sind die Erwartungen? Frauentrainer Kristian Mehringer formuliert die Mission so: "Wenn wir in den Einzelrennen ein bis zwei Medaillen holen, dann können wir zufrieden sein. In den Staffeln haben wir immer den Anspruch, aufs Podest zu laufen." Ähnlich äußert sich sein Kollege Mark Kirchner fürs Männerteam: "In der Staffel wollen wir wie immer um eine Medaille mitlaufen. Wenn es eine zusätzliche Medaille in einem Einzelrennen werden würde – egal welche und egal in welchem Rennen – können wir zufrieden sein." Insgesamt rechnet der Deutsche Skiverband mit vier, fünf Medaillen.

Wie ist die Lage bei den Frauen? Im Weltcup führen mit Marie Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff zwei Norwegerinnen. Die Schwedin Hanna Öberg, die Südtirolerin Dorothea Wierer und die zuletzt starke Österreicherin Lisa Theresa Hauser sind weitere Titelkandidatinnen.

Und die Deutschen? Die Hoffnungen ruhen auf Denise Herrmann und Franziska Preuß. Herrmann ist in der Loipe kaum zu schlagen, kann einen Schießfehler mühelos kompensieren. Das Pro­blem: Sie leistet sich oft mehr als einen Schießfehler. Preuß präsentierte sich zuletzt in starker Form. "Um wirklich ganz vorne mit dabei zu sein, muss ich schon einen sehr guten Tag erwischen", sagt sie selbst. Eine Medaille ist realistisch. Vanessa Hinz kann in die Top Ten laufen, Edelmetall in einem Einzelrennen wäre eine Überraschung. Maren Hammerschmidt und Janina Hettich streiten sich um den vierten Staffelplatz.

Wie sieht es bei den DSV-Männern aus? Weil Simon Schempp seine Karriere beendet hat, bleiben von den "Großen vier" nur noch drei übrig: Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Erik Lesser. Jeder von ihnen kann eine Einzelmedaille gewinnen. Peiffer schaffte den bislang einzigen Einzelsieg in diesem Winter. Johannes Kühn hatte sich schon damit abgefunden, dass es nichts mit einem WM-Start wird. Mit einem dritten Platz bei der Europameisterschaft hat er sich das Ticket in letzter Sekunde gesichert. Kühn und Roman Rees konkurrieren um den vierten Platz in der Staffel.

Wer ist bei den Männern zu schlagen? Die Norweger! Gleich vier liegen im Weltcup derzeit vorn. Ganz oben thront Johannes Thingnes Bö, der vor einem Jahr bei der WM in Ant­holz sechs Medaillen (drei Gold, drei Silber) gewann. An einem guten Tag könnte aber einer der deutschen Skijäger norwegische Festspiele verhindern – neben den starken Franzosen.