Favoritenschreck Wolfsburg verliert beim Kellerkind

"Wir sind zu spät reingekommen"

„Es ist sehr ärgerlich. Nach dem tollen Bornum-Spiel haben wir uns natürlich mehr vorgenommen“, sagte Walther seufzend. Doch an diesem Tag war ausgerechnet das Kellerkind zu stark für Favoriten-Schreck Wolfsburg. „Wir sind zu spät ins Spiel reingekommen, Pöhlde war wesentlich konsequenter und hat weniger Eigenfehler produziert“, bilanzierte der VfL-Spielertrainer.

Harzer im Rausch

Unter den lautstarken Anfeuerungen der zahlreichen Zuschauer spielten sich die Gastgeber aus dem Harz vor allem in den ersten beiden Sätzen in einen Rausch. Die Wolfsburger, die ohne die kurzfristig erkrankten Benjamin Rusch und Tino Weigel antreten mussten, bekamen zu selten Zugriff. „Hut ab vor der Leistung von Pöhlde. Als abstiegsbedrohtes Team so konzentriert und nervenstark aufzutreten, das ist stark“, lobte Walther den Tabellen-Siebten. Die Wolfsburger bleiben derweil zwar Dritter, der Vorsprung auf Rang vier schmolz allerdings auf einen Zähler. Walther: „Wir wollen schnellstmöglich die 20 Punkt holen, die wahrscheinlich zum sicheren Klassenerhalt reichen werden. Haben wir das geschafft, lautet das Ziel ganz klar, auf Platz drei zu bleiben.“

VfL: Säger, Walther, Drosdowski, Ghadami, Rohnstock, Reinert, Wende, Leeder, Ludwig.