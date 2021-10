Bericht: Ex-BVB-Trainer Favre könnte Newcastle-Coach Bruce beerben – Rangnick neuer Sportdirektor?

Bei Newcastle United steht nach dem Investoren-Einstieg wohl die erste Veränderung im Team an. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, trennen sich die Magpies in den nächsten Tagen von Trainer Steve Bruce. Als Nachfolger wird unter anderem der frühere BVB-Coach Lucien Favre gehandelt. Zudem wird Ralf Rangnick mit dem Premier-League-Klub in Verbindung gebracht.