Favre-Verlängerung beim BVB? Zorc: "Sehen nicht die Notwendigkeit" - Gespräche frühestens im Winter

Relativ früh hatte man sich bei Borussia Dortmund öffentlich darauf festgelegt, mit Trainer Lucien Favre auch in die kommende Bundesliga-Saison zu gehen. Dabei hatte es in den vergangenen beiden Jahren immer mal wieder Kritik an dem Schweizer gegeben. Zu ruhig agiere er an der Seitenlinie, zu wenig hole er aus der talentierten Dortmunder Mannschaft raus, zu gering seien die Chancen des BVB unter Favre auf die Meisterschaft. Und gerade nach der im Titelkampf der vergangenen Saison vorentscheidenden 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern hatte der 62-Jährige selbst in einem Interview Raum für Rücktritts-Spekulationen gelassen.

Schnee von gestern, der BVB geht mit Favre in dessen drittes Vertragsjahr, nachdem er im Sommer 2018 aus Nizza nach Dortmund gekommen war. Eine vorzeitige Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Kontrakts ist jedoch noch kein Thema, wie Sportdirektor Michael Zorc der Welt am Sonntag bestätigte: "Beide Seiten - Verein und Trainer - haben festgestellt, dass wir im Moment die Notwendigkeit einer Vertragsverlängerung nicht sehen. Wir gehen so in die Saison, das ist vereinbart worden." Gespräche über eine gemeinsame Zukunft seien frühestens für die Winterpause angedacht, erklärte Zorc.