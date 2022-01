Für DFB-Pokal-Achtelfinale: Gladbach-Profi Matthias Ginter kehrt in Startelf zurück

Er steht wieder in der Startelf: Matthias Ginter ist von Gladbach-Trainer Adi Hütter in die Startformation für das DFB-Pokal-Achtelfinalspiel bei Zweitligist Hannover 96 (18.30/Sky) berufen worden. Der Nationalspieler kann also helfen, dass die Borussia ins Viertelfinale einzieht.. Anzeige

Den Einsatz von Ginter hatte Coach Hütter im Vorfeld der Partie zuvor offen gelassen. "Ich habe eine Entscheidung für das Spiel am Samstag getroffen. Jetzt kommen die Spiele im Pokal und gegen Union Berlin am Samstag“, sagte Hütter, der zudem die Möglichkeit bekräftigte, Ginter zusammen mit Neuzugang Marvin Friedrich spielen zu lassen - und so kommt es nun auch gegen Hannover. Tony Jantschke muss dafür auf der Bank Platz nehmen.

Da Ginter die Borussia spätestens im Sommer verlassen wird und dann ablösefrei wäre, hatten die Gladbacher in der vergangenen Woche bereits Friedrich von Union Berlin als Nachfolger verpflichtet. Dass Hütter den bisherigen Leistungsträger Ginter beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen zugunsten Friedrichs sogleich auf die Bank setzte, löste eine Kontroverse aus. Nun ist Ginter nach der Pause zurück, ebenfalls wie Marcus Thuram, der in der Offensive Breel Embolo auf die Bank verdrängt. Auch Alassane Plea darf wieder von Beginn an ran,.