Pleite gegen Aston Villa: FC Arsenal kann nur noch durch Sieg im FA Cup nach Europa 

Nun muss der FC Arsenal im FA Cup die Saison retten: Nach der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa hat die Mannschaft von Mikel Arteta keine Chancen mehr, sich in der Liga für das europäische Geschäft zu qualifizieren. Ohne den erneut nicht für den Kader nominierten Mesut Özil konnte Arsenal nicht an die Leistung aus dem Pokal-Match gegen Manchester City (2:0) anknüpfen und fiel in der Liga auf einen enttäuschenden zehnten Rang zurück.