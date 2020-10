Teuerster Transfer am Deadline Day: Arsenal holt Atlético-Star Thomas - Torreira per Leihe nach Madrid

Für den teuersten Transfer am Deadline Day sorgt der FC Arsenal: 50 Millionen Euro überweist der Premier-League-Klub für Mittelfeldspieler Thomas Partey an Atlético Madrid - damit ziehen die Gunners die Ausstiegsklausel. Den umgekehrten Weg schlägt Lucas Torreira ein. Der 24-jährige Mittelfelspieler schließt sich zunächst per Leihe dem spanischen Top-Klub an - die Colchoneros besitzen eine Kaufoption für den Uruguayer.

"Wir haben Thomas schon eine Weile beobachtet und freuen uns jetzt, einen so hochqualifizierten Spieler in unseren Kader aufzunehmen. Er ist ein dynamischer Mittelfeldspieler mit großer Energie. Er bringt viel Erfahrung aus einem Top-Klub mit, der seit mehreren Jahren auf höchstem Niveau in der La Liga und der Champions League spielt", sagte Arsenal-Coach Mikel Arteta über den Transfer: "Wir sind sehr beeindruckt von seiner Einstellung und seiner Herangehensweise an das Spiel. Er ist ein intelligenter Fußballspieler und wir freuen uns darauf, dass er sich in unserem System integriert und zu den Fortschritten beiträgt, die wir derzeit im Verein aufbauen."