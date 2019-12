Kuriose Aktion von Aubameyang bei Arsenal-Pleite: Ex-BVB-Star legt Pinkelpause im Spiel ein

Noch rund zehn Minuten waren zu spielen, als Pierre-Emerick Aubameyang plötzlich vom Feld stürmte. In der Premier-League-Partie zwischen dem FC Arsenal und Brighton & Hove Albion stand es überraschend 2:1 für die Gäste - doch der ehemalige BVB-Star konnte wohl nicht mehr einhalten und musste eine Pinkelpause einlegen . Diese kuriose Szene spielte sich am Donnerstagabend im Londoner Emirates Stadium ab. Die Zuschauer auf der Tribüne und vor den Bildschirmen staunten nicht schlecht, als sie diese Aktion sahen.

Wenige Minuten später erst kehrte Aubameyang auf den Platz zurück, die kriselnden Gunners spielten so lange in Unterzahl - und konnten die Pleite nicht mehr verhindern. Die Londoner haben sich nach der 1:2-Niederlage vergangene Woche in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt von Trainer Coach Unai Emery getrennt, seitdem hat der vorherige Co-Trainer Freddie Ljungberg das Zepter in der Hand.