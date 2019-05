FC Arsenal kritisiert Endspiel-Ort Baku: "Nicht akzeptabel"

Der Europa-League-Finalist FC Arsenal hat in einer deutlichen Stellungnahme die Auswahl von Baku als Austragungsort des Endspiels kritisiert. Die Entscheidung sei "nicht akzeptabel" und dürfe sich nicht wiederholen, erklärte Arsenal am Donnerstag, ohne den Namen der aserbaidschanischen Hauptstadt zu nennen. Bei aller Vorfreude auf das Finale gegen den FC Chelsea am 29. Mai sei man "bitter enttäuscht" darüber, dass die UEFA jedem Team aufgrund von Transportbeschränkungen nur maximal 6000 Tickets für ein Stadion mit einer Kapazität von weit über 60 000 zur Verfügung stellen könne.