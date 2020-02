"Aus persönlichen Gründen": FC Arsenal verzichtet in Piräus auf Mesut Özil 

FC Arsenal muss gegen Piräus neben Özil auch auf Torreira, Soares und Tierney

Özil wechselte im Sommer 2013 für die Ablöse von 47 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Arsenal. Seitdem bestritt der Mittelfeld-Dirigent 251 Pflichtspiele (44 Tore, 76 Torvorlagen) für den London-Klub. In dieser Saison hinkt Özil seiner Glanzform früherer Tage allerdings hinterher. In 20 Einsätzen in dieser Saison gelang dem Weltmeister von 2014 erst ein Tor. Gegen Newcastle United markierte der Spielmacher am Wochenende seinen ersten Treffer seit zehn Monaten.