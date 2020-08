Dank Aubameyang-Doppelpack: Arsenal dreht FA-Cup-Finale und qualifiziert sich für Europa

Aubameyang schreibt Geschichte - und entscheidet das Spiel

Der FC Arsenal, der ohne Ex-Nationalspieler Mesut Özil angetreten war, wurde nach der Führung der Blues immer besser - vor allem Aubameyang. Der Gabuner, der als erster Afrikaner als Kapitän in einem FA-Cup-Finale auflief, stellte die Chelsea-Abwehr um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger vor große Probleme. Nach einem Foul im Strafraum von Gegenspieler Cesar Azpilicueta verwandelte der gefoulte Aubameyang in der 28. Minute den selbst herausgeholten Elfmeter zum Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Chelsea zwar die Partie, war allerdings zu ungefährlich. Zudem musste der zukünftige Klub von Nationalspieler Timo Werner, der auch im Stadion saß, einige Verletzungen verkraften. Azpilicueta (35.) und Pulisic (49.) erlitten Muskelverletzungen und wurden ausgewechselt. Pedro musste kurz vor Schluss mit einer Schulterverletzung vom Platz getragen werden. Mateo Kovacic wurde in der 73. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Da war der Siegtreffer bereits gefallen: Aubameyang setzte sich in der 67. Minute nach einem Querpass von Nicolas Pépé gegen zwei Gegenspieler im Strafraum durch und überwand Chelsea-Keeper Willy Caballero per Lupfer.