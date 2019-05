Dank Lacazette und Aubameyang: FC Arsenal dreht Partie gegen FC Valencia

Der FC Arsenal hat gute Chancen auf die Finalteilnahme in der Europa League . Die Londoner setzten sich im ersten Halbfinale mit 3:1 (2:1) gegen den FC Valencia durch. Die Mannschaft um die früheren Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi tat sich am Donnerstag im Emirates-Stadion lange Zeit schwer, setzte aber die entscheidenden Akzente. Beide Teams agierten überwiegend vorsichtig.

Diakhaby schockt Arsenal nur kurz - Lacazette trifft doppelt

Der Franzose Mouctar Diakhaby brachte die Gäste mit einem Kopfball aus kurzer Distanz in Führung (11. Minute). Mit einem Doppelpack drehte sein Landsmann Alexandre Lacazette die Partie: Zunächst nutzte er die Vorarbeit des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang zum Ausgleich (18.), dann traf er per Kopf nach Vorlage des ehemaligen Gladbachers Granit Xhaka (26.). Aubameyang stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (90. +1).