Erlebt die Europa League ein Londoner Finale in Baku? Während der FC Chelsea bei Eintracht Frankfurt antritt, gibt es parallel die Partie FC Arsenal gegen FC Valencia am Donnerstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Für die Gunners ist es das zweite Europa-League-Halbfinale in Folge. Valencia gewann den Vorgängerwettbewerb UEFA-Pokal im Jahr 2004.