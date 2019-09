Trotz Doppelpack von Ex-BVB-Star Aubameyang: FC Arsenal verspielt Führung gegen FC Watford

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil hat einen enttäuschenden ersten Saisoneinsatz mit dem FC Arsenal erlebt. Die Gunners, bei denen Özil in der Startelf stand und 70 Minuten lang spielte, kamen am Sonntag nach einer Zwei-Tore-Führung beim FC Watford nur zu einem 2:2 (2:0).

Vieira, Pirés, Henry und Cole - sie gehörten zu den Leistungsträgern bei den "Invincibles", der legendären Arsenal-Mannschaft der Saison 2003/04, die in der Premier League in allen 38 Meisterschaftsspielen ungeschlagen blieb. Aber was machen Sie heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Aubameyang trifft doppelt - Watford gleicht aus

Pierre-Emerick Aubameyang (21./32. Minute) hatte die Gäste in Führung geschossen. Aber Tom Cleverley (53.) und Roberto Pereyra (81.) per Foulelfmeter sorgten beim Debüt des neuen Watford-Trainers Quique Sánchez Flores für das Remis. (Hier nachlesen: Premier League inside - Deshalb erinnert der FC Watford an den HSV). In den Schlussminuten verhinderte der deutsche Arsenal-Keeper Bernd Leno eine Niederlage für sein Team.