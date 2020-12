Bericht: FC Arsenal bei Angeboten für Schweiz-Star Granit Xhaka gesprächsbereit

Granit Xhaka steht beim FC Arsenal offenbar auf dem Abstellgleis. Einem Bericht der Daily Mail zufolge plant der Premier-League-Klub aus London nicht mehr fest mit dem 28-Jährigen. Die Gunners seien offen für Xhaka-Angebote. Der Vertrag des Mittelfeldspieler läuft noch bis Sommer 2023. So lange wolle der kriselnde Klub aus der englischen Hauptstadt den Schweizer aber nicht halten. Anzeige

Zuletzt sorgte der Nationalspieler bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Burnley mit einem Platzverweis für negative Schlagzeilen. Xhaka sah am Samstag in der 58. Minute direkt Rot, nachdem er Gegenspieler Ashley Westwood an die Gurgel gegangen war. Bei früheren Arsenal-Profis genießt der Mittelfeldspieler aus der Schweiz offenbar kein gutes Standing. "Verkauft Xhaka und verpflichtet mich umsonst", kommentierte Emmanuel Frimpong, der 13 Jahre lang für die Gunners spielte und seine Karriere aufgrund von Knieproblemen im Jahr 2017 mit nur 25 Jahren beenden musste.

Und auch bei einer Arsenal-Legende genießt Xhaka wohl kein hohes Standing - Thierry Henry. "Thierry Henry lud mich einst zu sich nach Hause ein, um ein Arsenal-Spiel zu schauen. Als er den TV einschaltete, war das erste Bild, das er zu sehen bekam, wie Granit Xhaka Arsenal als Captain anführte. Henry schaltete den TV wieder ab. Als ich ihn frage, was passiert sei, sagte er, er könne es sich nicht ansehen, wie Xhaka sein Team als Captain anführe. Wir haben das Spiel dann nicht geschaut. Das zeigt euch, was die Arsenal-Legenden von Xhaka halten", sagte Patrice Evra in seiner Funktion als TV-Experte bei Sky Sports.

Xhaka kam im Sommer 2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu den Gunners. Aktuell schätzt das Portal transfermarkt.de den Marktwert des zentralen Mittelfeldspielers auf 45 Millionen Euro. "Ganz sicher wollen wir schnellstmöglich wieder in der Champions League spielen und jedes Jahr einen Titel gewinnen – das muss der Anspruch für einen solchen Verein sein", hatte der Schweizer noch im September in einem SPORTBUZZER-Interview gesagt. Doch aktuell muss sich der Klub nach sieben Niederlagen in zwölf Spielen mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen.

Xhaka zurück nach Gladbach? "Muss für alle Parteien passen"