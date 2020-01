Bericht: FC Arsenal will Ex-Bundesliga-Star Hakan Calhanoglu verpflichten - Konkurrenz für Özil?

Mesut Özil ist beim FC Arsenal gerade wieder Mann der Stunde - da droht ihm jetzt offenbar ein neuer Konkurrent! Einem Bericht des englischen Daily Mirror zufolge hat Gunners-Trainer Mikel Arteta eine Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Profis Hakan Calhanonglu von der AC Mailand ins Visier genommen. Der 25-Jährige ist offensiv sowohl auf den Außen als auch hinter der Spitze einsetzbar - könnte also auch Özil Konkurrenz machen.

Dem Bericht zufolge strebt Arteta bei Calhanoglu ein Leihgeschäft bis zum Ende der Saison an. Der türkische Nationalspieler soll einem Transfer wohl gesonnen sein, weil er unbedingt regelmäßig spielen möchte, um sich für die Europameisterschaft im kommenden Sommer zu empfehlen. In der bisher enttäuschenden Saison gehörte Calhanoglu allerdings auch bei Milan zum Stammaufgebot: Ein einziges Spiel verpasste er wegen einer Gelbsperre, ansonsten stand er immer in der Startelf. Seine Bilanz von zwei Toren und einer Vorlage ist dabei zumindest nicht berauschend für einen Offensivspieler.