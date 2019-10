Arsenal-Kapitän Granit Xhaka reagiert auf Fan-Hass mit Instagram-Post: "Hat mich tief verletzt"

Ehrliche Worte von Granit Xhaka : Der Kapitän des Premier-League-Klubs FC Arsenal hat mit einem emotionalen Post auf seiner Instagram-Seite sein von vielen Experten und Fans hart kritisiertes Verhalten nach der Auswechslung im Derby gegen Crystal Palace erklärt. Xhaka wurde von den eigenen Anhängern bei seiner Auswechselung in der 61. Minute knallhart ausgepfiffen und angefeindet - danach provozierte dieser das Publikum , griff sich ans Ohr, ruderte mit den Armen und rief - wie TV-Bilder nahelegen - "Fk off".

Arsenal-Profi Xhaka erklärt: Mit Fan-Hass wurde "Siedepunkt" erreicht

Nun entschuldigt sich Xhaka für seinen Ausraster : "Ich habe mich in dieser Situation zu einer unüberlegten und zum Teil nicht angemessenen Reaktion hinreißen lassen, mit der ich den Fans, die die Mannschaft, den Verein und mich immer mit positiver Energie unterstützen vor den Kopf gestoßen habe. Dies war nicht meine Absicht und tut mir leid" , schreibt der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach. Die Szenen, die sich rund um seine Auswechslung gegen Crystal Palace ereigneten, "haben mich tief verletzt und getroffen", so der 27-Jährige.

Wie er weiter in seinem Instagram-Post schreibt, habe er mit der Reaktion gegenüber den Arsenal Fans seinen aufgestauten Zorn der letzten Monate entladen: "Das Ausmaß der Ablehnung, das Gefühl von den Fans nicht verstanden zu werden und wiederholte Anfeindungen bei Spielen und in den Sozialen Medien haben mich sehr aufgewühlt", schreibt Xhaka. So sei auch seine Familie beleidigt worden. "Hoffentlich bekommt deine Tochter Krebs" und "Bring deine Frau" nennt er als Beispiele des Fan-Hasses gegenüber ihn. "Das hat mich aufgewühlt und am Sonntag im Stadion wurde der Siedepunkt erreicht", erklärt der Arsenal-Kapitän.