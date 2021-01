FC Arsenal erhält Dämpfer in London-Derby: Gunners gegen Crystal Palace nur Unentschieden

Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Siegen in Serie hat der FC Arsenal wieder einen Rückschlag kassiert. Die Gunners kamen am Donnerstag im Premier-League-Spiel nicht über ein 0:0 gegen Crystal Palace hinaus. In den drei Liga-Sielen zuvor hatte das Team von Trainer Mikel Arteta acht Treffer erzielt und den Stadtrivalen FC Chelsea besiegt.

