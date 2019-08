FC Arsenal will Weltmeister loswerden: Zwei Klubs an Shkodran Mustafi interessiert - Berater fordert Preisanpassung

Wohin wechselt Shkodran Mustafi? Dem deutschen Nationalspieler, der sein letztes Länderspiel im Oktober 2017 absolvierte und 2014 mit der DFB-Auswahl Weltmeister wurde, wurde von seinem Klub, dem FC Arsenal, ans Herz gelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Gleiches gilt für den Ägypter Mohamed Elneny. „Beide sind sehr gute Spieler, aber sie werden wenig Chancen haben, ihre Fähigkeiten zu zeigen und mit den wenigen Minuten, die sie bei uns spielen, unzufrieden sein“, erläuterte Trainer Unai Emery.

Für Mustafi haben laut Sky bereits zwei Klubs ihr Interesse an dem Abwehrspieler hinterlegt: Die AS Rom und die AS Monaco. Allerdings soll beiden Interessenten die Ablöseforderung der Londoner in Höhe von 27 Millionen Euro zu hoch sein. Mustafi, der 2016 für 41 Millionen Euro aus Valencia zum FC Arsenal gewechselt war, bleibt noch gut eine Woche Zeit, bis das Wechselfenster in Italien und Frankreich schließt - um einen neuen Arbeitgeber zu finden.

Mustafi-Berater: Arsenal soll Preis anpassen

Gegenüber Sky erklärte sein Vater und Berater Kujtim Mustafi: "Shkodran hatte bisher eine tolle Zeit bei Arsenal. Wir haben noch einen Zweijahresvertrag und können uns auch sehr gut vorstellen in London zu bleiben. Allerdings ist es für beide Parteien wahrscheinlich am sinnvollsten an einem Transfer zu arbeiten. Allerdings müssen dafür auch marktgerechte Ablöseforderungen im Raum stehen." Heißt: Will Arsenal, dass Mustafi den Verein noch verlässt, müsste der Preis für den 27-Jährigen gesenkt werden.

Mustafi beim FC Arsenal oft kritisiert

Mustafi stand in der vergangenen Saison zwar in 31 Spielen der Premier League in der Abwehr von Arsenal, wurde jedoch häufig für sein schwaches Defensivspiel kritisiert. Mehrfach war er von den Gunners-Fans sogar ausgebuht worden. Auch im Europa-League-Finale gegen den FC Chelsea war er nicht zum Einsatz gekommen.

