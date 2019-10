Nach starkem Auftritt gegen Liverpool: Arsenal-Trainer Emery stellt Mesut Özil weitere Einsätze in Aussicht

Zehn Tore fielen schon in der regülären Spielzeit, 19 waren es sogar, wenn man das Elfmeterschießen mitzählt: Im englischen Liga-Pokal lieferten sich der FC Liverpool und der FC Arsenal am Mittwochabend ein spektakuläres und höchst torreiches Duell. Arsenal musste sich zwar am Ende geschlagen geben, das war beim 5:4 (5:5, 2:3) an der Anfield Road aber fast Nebensache. Bei den Gunners brillierte indes ein Darsteller, der zuletzt nur eine Nebenrolle innehatte: Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Zum ersten Mal seit Wochen stand der Deutsche im Kader von Trainer Unai Emery - und lieferte prompt eine Spitzenleistung ab.