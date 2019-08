Mesut Özil und Sead Kolasinac beim FC Arsenal wegen "Sicherheitsbedenken" nicht im Kader

Der frühere Nationalspieler Mesut Özil sowie der Ex-Bundesliga-Profi Sead Kolasinac gehören wegen Sicherheitsbedenken nicht zum Kader des FC Arsenal für das erste Saisonspiel am Sonntag bei Newcastle United. Mehrere Medien, darunter die BBC _und die Nachrichtenagentur _AP, berichten von einer entsprechenden Mitteilung des Premier-League-Klubs am Freitagabend. Es habe demnach „weitere Zwischenfälle“ gegeben, die derzeit von der Polizei untersucht würden. Die beiden Arsenal-Profis waren Ende Juli Opfer eines versuchten Raubüberfalls gewesen, der am Ende glimpflich ausgegangen war.