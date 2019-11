Sead Kolasinac fordert weitere Arsenal-Einsätze für Mesut Özil: "Ist einer der Top-Spieler in Europa"

Nach der guten Vorstellung von Mesut Özil im Carabao Cup gegen den FC Liverpool macht sich Teamkollege Sead Kolasinac für weitere Einsätze des deutschen Ex-Nationalspielers beim FC Arsenal stark. "Er ist einer der Top-Spieler in Europa und ich denke, dass er viel erreichen und dem Team wirklich weiterhelfen kann", sagte der ehemalige Schalker in einem Interview mit Premier League Productions.

Özil hatte beim 5:5 gegen die Reds, bei dem die Londoner erst im Elfmeterschießen unterlagen, sein Comeback nach langer Pause gegeben und durfte erst sein drittes Pflichtspiel in dieser Saison bestreiten. Zuvor hatte Trainer Unai Emery den Mittelfeldspieler nur einmal in der Premier League und in der ersten Runde des Pokal-Wettbewerbs eingesetzt. In den meisten anderen Spielen saß Özil nur auf der Tribüne. Gegen Liverpool glänzte der Spielmacher nun mit gelungenen Aktionen und bereitete einen Treffer vor.