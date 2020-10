Arsenal-Trainer Arteta räumt ein: Özil könnte auch aus Premier-League-Kader gestrichen werden

Absolviert Mesut Özil kein einziges Spiel mehr für den FC Arsenal? Wie Trainer Mikel Arteta einräumte, könnte der Weltmeister von 2014 auch aus dem Kader der Gunners für die Premier League gestrichen werden. Diesen muss der Klub bis zum 20. Oktober an die Liga melden. Derzeit haben die Londoner ein Überangebot an Spielern, es dürfen jedoch nur 25 Profis nominiert werden, davon können maximal 17 nicht im englischen Fußballsystem ausgebildet worden sein. Dies bringt Arteta in Probleme, er muss wie schon in der Europa League Spieler streichen - dort traf es nicht nur Ex-BVB-Verteidiger Sokratis, sondern auch den weitgehend aussortierten Özil.

"Er war nicht der einzige, der nicht in der Europa-League-Mannschaft war", sagte Arteta nun mit Blick auf die Liga-Auswahl. "Es ist eine sehr schwierige Entscheidung für mich, weil es wirklich hart ist, Spieler auf diesem Niveau zu streichen - wenn sie genau wissen, dass sie nicht involviert sein können." Er möge dies "überhaupt nicht" gestand der Spanier. "Aber diese Entscheidung musste getroffen werden, weil wir zu viele ausländische Spieler haben. Leider mussten wir so entscheiden." Es gilt als nicht sehr wahrscheinlich, dass er mit Blick auf die Premier League anders entscheidet als im Europapokal.

Özil hatte zuletzt immer wieder betont, seinen noch bis zum Saisonende gültigen und hochdotierten Vertrag aussitzen zu wollen, auch wenn er unter Arteta keine sportliche Perspektive mehr hat. "Meine Position ist klar, ich bleibe hier bis zum letzten Tag unserer Vereinbarung", sagte der Deutsche im August in einem Interview mit dem Online-Magazin The Athletic. "Wenn ein Verein will, dass ein Spieler geht und der Spieler das ablehnt, muss der Verein das akzeptieren, außer man findet zusammen eine Lösung. Ich will nicht gehen, damit hat sich das."

