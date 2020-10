Der nächste Tiefschlag: FC Arsenal streicht Mesut Özil wohl aus Premier-League-Kader - auch Sokratis fehlt

Özil hatte zuletzt immer wieder betont, seinen noch bis zum Saisonende gültigen Vertrag aussitzen zu wollen, auch wenn er unter Arteta keine sportliche Perspektive mehr hat. "Meine Position ist klar, ich bleibe hier bis zum letzten Tag unserer Vereinbarung", sagte der Deutsche im August in einem Interview mit dem Online-Magazin The Athletic. "Wenn ein Verein will, dass ein Spieler geht und der Spieler das ablehnt, muss der Verein das akzeptieren, außer man findet zusammen eine Lösung. Ich will nicht gehen, damit hat sich das." Erst Ende September soll er einen Loyalitätsbonus von circa 8,85 Millionen Euro kassiert haben.