Premier League Inside: Was die Identitätssuche des FC Arsenal für Arteta und Leno bedeutet

Mikel Arteta hat gerade Verblüffung ausgelöst in der englischen Öffentlichkeit. "Es waren vermutlich die 10, 15 besten Tage, die ich jemals im Fußball hatte", sagte der Trainer des FC Arsenal nach der Premier-League-Partie gegen Aufsteiger Norwich City am vergangenen Wochenende. Er meinte damit die vorangegangene Länderspiel-Pause, in der sein Klub nach dem schlechtesten Saisonstart der Geschichte mit drei Niederlagen aus drei Spielen und ohne einen Treffer am Tabellenende festsaß. Wenn dieser Zustand die beste Zeit seiner Karriere gewesen sein soll, wunderte sich das Publikum auf der Insel, wie traurig muss dann insgesamt das fußballerische Leben des Mikel Arteta sein? Anzeige

Die Erklärung des spanischen Übungsleiters für seine Aussage lautete, dass Arsenal seiner Meinung nach trotz des desaströsen Starts Einigkeit und Zusammenhalt gezeigt habe. Und die Partie gegen Norwich mit dem 1:0-Sieg brachte dann tatsächlich eine leichte Verbesserung. Viel schlechter als vorher ging es allerdings auch nicht für Arsenal. Der Klub ist gefangen in einer scheinbar endlosen Suche nach Identität, sportlich und strukturell. Den in den finalen Jahren unter Arsène Wenger einsetzenden Niedergang konnten bisher weder Unai Emery noch Arteta bremsen. Im Gegenteil, die Lage wurde immer schlechter.

In dieser Saison spielt Arsenal zum ersten Mal seit 26 Jahren nicht international. Von der Meisterschaft ist der Klub aus dem Norden Londons so weit entfernt wie die Stimmung im Emirates-Stadion von einem südländischen Hexenkessel. Es müsste schon als Sensation gelten, wenn die Gunners in dieser Saison um den Europa-League-Einzug konkurrieren würden. Immerhin müht sich der Verein erkennbar, eine Strategie für die Zukunft zu entwickeln.

Ist Arteta der richtige Trainer für Arsenal?

Arsenal gab in diesem Sommer mehr als 165 Millionen Euro für Transfers aus, mehr als jeder andere Klub der Premier League. Verpflichtet wurden ausschließlich Spieler, die höchstens 23 Jahre alt sind. Das Signal ist klar: Arsenal will mit jungen Profis eine Mannschaft mit Perspektive aufbauen. Ob Arteta der Richtige ist, um dieses Projekt zu betreuen, ist fast zwei Jahre nach seinem Amtsantritt allerdings noch unklar. Die Verantwortlichen wollen dem Ex-Profi Zeit geben, der Trainer predigt, dass man "dem Prozess vertrauen" solle. Nur müssen dafür eben auch Fortschritte zu erkennen sein.