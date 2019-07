Offiziell: U21-Europameister Dani Ceballos wechselt auf Leihbasis zum FC Arsenal 

In London darf man sich über einen neuen Europameister freuen. Spaniens U21-Nationalspieler Dani Ceballos wird den FC Arsenal in der kommenden Saison verstärken. Nach seinem Leihgeschäft kehrt er aller Voraussicht nach zu Real Madrid zurück. Gunners-Trainer Unai Emery freut sich, seinen Landsmann im Arsenal-Trikot zu sehen. "Wir freuen uns, dass Dani sich uns anschließt. Er ist ein talentierter Spieler mit großen technischen Fähigkeiten, viel Kreativität und Präzision."

Ceballos selbst schwärmt bereits vor seinem ersten Spiel beim Emirates Cup am Sonntag vom neuen Verein. "Ich weiß, dass ich das Vertrauen vom Coach genieße, was für mich von Anfang an sehr wichtig ist. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die das Tragen dieses Trikots mit sich bringt. Es war ein enorm stolzer Moment, als ich mich dafür entscheiden konnte, für Arsenal zu spielen." Bei den Gunners wird er die Nummer acht tragen.