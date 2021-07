Wegen positiver Corona-Tests: FC Arsenal sagt USA-Reise für Saison-Vorbereitung ab

Die Gunners wollten noch in dieser Woche in die USA fliegen, um in Orlando beim sogenannten Florida Cup gegen den Ligarivalen FC Everton, den italienischen Fußballmeister Inter Mailand und den FC Millonarios aus Kolumbien anzutreten. Everton teilte mit, der Verein werde ohne Fabian Delph nach Orlando reisen. Delph sei in Kontakt mit einer Person gewesen, die anschließend positiv getestet wurde, und befinde sich nun in Isolation.