Fürstliches Gehalt: FC Arsenal plant offenbar Vertrags-Angebot für Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang gehört zu den wichtigsten Spielern im Kader des FC Arsenal . In der abgelaufenen Premier-League-Saison wurde der Angreifer mit 22 Toren hinter Jamie Vardy von Leicester City zweiter im Rennen um den goldenen Schuh. Zuletzt hatte er Arsenal mit seinem Doppelpack gegen Stadtrivale FC Chelsea (2:1) zum Triumph im FA Cup geführt - kein Wunder, dass der Gabuner damit das Interesse weiterer Top-Klubs weckt. Doch auch sein aktueller Klub macht sich Hoffnungen auf einen Verbleib seines besten Torjägers . "Ich glaube, er will bleiben, es geht nur darum, den Vertrag auszuhandeln“, hatte Trainer Mikel Arteta unlängst gesagt.

Nach Informationen des Mirror werden die Londoner nun sogar konkret. Denn da Arsenal durch den Sieg im FA Cup auch in der kommenden Spielzeit sicher im europäischen Wettbewerb vertreten sein wird, kommen neben den finanziellen auch sportliche Argumente für eine Verlängerung des Ex-BVB-Stars hinzu. Dem Bericht zufolge sollen die Gunners dem Angreifer schon in naher Zukunft ein Angebot mit deutlich verbesserten Bezügen vorlegen wollen. Dabei stehe ein Dreijahres-Vertrag mit einem Wochen-Salär von 250.000 Pfund im Raum.

Arteta mit viel Lob für Aubameyang

Für Trainer Arteta ist der Gabuner jeden Cent wert. "Das Toreschießen ist eine schwierige Sache im Fußball, aber er lässt es so einfach aussehen", so der 38-Jährige, der erst im vergangenen Dezember den Cheftrainer-Posten bei den Londonern übernommen hatte. Arteta stellte Aubameyang sogar in eine Reihe mit den großen Namen der Arsenal-Vergangenheit. Wie Thierry Henry, Ian Wright und Dennis Bergkamp sieht er beim Gabuner das Potenzial, eine Ära zu prägen. "Wir hatten immer unglaubliche Stürmer in diesem Klub und Auba verdient es, mit diesen Spielern verglichen zu werden", lobte Arteta seinen Schützling.