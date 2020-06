FC Augsburg scheitert gegen den 1. FC Köln an Elfmeter-Killer Timo Horn und bejubelt späten Punktgewinn

Der FC Augsburg hat einen möglicherweise entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich kam gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (0.0) hinaus und hat weiterhin nur vier Punkte Vorsprung auf den derzeit von Fortuna Düsseldorf belegten Relegationsrang. Dabei wäre für den FCA durchaus mehr drin gewesen. Die größte Chance zu einer frühen Führung vergab Florian Niederlechner, der mit einem Foulelfmeter am Kölner Keeper Timo Horn scheiterte (27.). In einer turbulenten Schlussphase hatte Joker Anthony Modeste zunächst das 1:0 für die Gäste erzielt (86.), Philipp Max glich zwei Minuten später aus.

Die Rheinländer suchen derweil weiter ihre Form und und blieben auch im fünften Spiel nach Wiederbeginn der Bundesliga-Saison ohne Sieg. Allerdings hatten sich die Kölner durch einen Zwischenspurt vor der Corona-Pause ein Polster auf den Tabellenkeller verschafft, so dass Trainer Markus Gisdol mit seiner Mannschaft entspannt in die nun noch vier ausstehenden Begegnungen der Spielzeit gehen kann. Im Vergleich zu den Augsburgern hat man drei Punkte mehr auf dem Konto.

Nachdem Horn auch das nächste Duell gegen Niederlechner gewann und den Schuss des Augsburgers per Fuß abwehrte (35.), ging es ohne Tore in die Pause. Nach Wiederbeginn gestaltete sich die Partie ausgeglichener und die Kölner kamen zu ihrer ersten wirklich zwingenden Möglichkeit. Ismail Jakobs brachte den Ball aber nicht an FCA-Schlussmann Andreas Luthe vorbei (62.). Wirklich gefährlich wurde es vor beiden Toren dann erst wieder in der Schlussphase.