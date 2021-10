Ausgleichstreffer kommt zu spät: Sieglos-Serie von Arminia Bielefeld hält auch beim FC Augsburg an

Die erste Halbzeit des Spiels, das klar im Schatten der Bayern-Gala in Leverkusen vom Nachmittag stand, gehörte eindeutig den Augsburgern. Alle relevanten Chancen erspielten sich die Gastgeber, beim Gäste-Team von Frank Kramer ging nur wenig zusammen. Das zeigte sich auch beim FCA-Treffer nach einem Eckball in der 19. Minute. Die Hereingabe von Daniel Caligiuri konnte der Ex-Gladbacher Oxford fast völlig unbedrängt im Fünfmeterraum per Kopfball zum 1:0 verwerten. Im Anschluss kontrollierten die Fuggerstädter die Partie klar und ließen die ohnehin harmlose Vordermannschaft der Bielefelder gar nicht zur Entfaltung kommen.

In Halbzeit zwei schien sich das Spiel so fortzusetzen: Abgesehen von einer kurzen Anfangsoffensive der Ostwestfalen waren es die Augsburger, die die besten Chancen hatten. Die größte vergab Arne Meier nach Caligiuri-Zuspiel, indem er aus spitzem Winkel an Bielefeld-Keeper Stefan Ortega scheiterte. Wie aus dem Nichts fiel dann wenig später der Ausgleich. Nach einer Klärungs-Aktion von Jan Morávek fasste sich Laursen ein Herz und traf per druckvollem Schuss genau ins Eck (77.). Direkt nach Wiederanpfiff fiel der Treffer zum 2:1 für Augsburg durch eben jenen Morávek, der allerdings wegen einer Abseitsstellung von Vorbereiter Sergio Córdova nicht zählte. Und Augsburg hatte danach nochmal Pech. Auch ein Tor von Noah Joel Sarenren Bazee wurde nicht gewertet, wieder wegen einer Abseitsstellung von Córdova.