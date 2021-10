Mit dem FC Augsburg und Arminia Bielefeld treffen die beiden offensivschwächsten Teams der Bundesliga aufeinander. Lediglich drei Treffer gelangen den Mannschaften. Die Augsburger konnten in der laufenden Spielzeit erst einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einfahren. Außer zwei Unentschieden gelang der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl kein weiterer Punktgewinn, wodurch die Augsburger mit fünf Punkten auf dem 16. Tabellenplatz stehen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge sollen nun wieder drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten aus Bielefeld auf das Konto wandern (17.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Verzichten muss Weinzierl voraussichtlich auf Arne Maier, der sich vorerst für das Spiel gegen seinen Ex-Klub krank abgemeldet hat.

Gegner Arminia Bielefeld ist zusammen mit Aufsteiger Greuther Fürth die letzte Mannschaft, der in dieser Saison noch kein Sieg gelang. Einzig und allein vier Unentschieden erspielte sich die Mannschaft von Trainer Frank Kramer. Nach dem Sieg des VfL Bochum gegen Fürth rutschte die Arminia auf den 17. Tabellenplatz ab. Drei Punkte wären demnach immens wichtig, um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Die zwei Niederlagen in Folge, vor allem die 0:4-Klatsche im heimischen Stadion gegen Bayer Leverkusen vor der Länderspielpause, sollten die Mannen von der Alm abgeschüttelt haben, denn es warten schwere Aufgaben auf die Bielefelder. Kommende Woche empfangen sie Borussia Dortmund, ehe es innerhalb von vier Tagen zwei Mal gegen Mainz 05 geht. Erst im DFB-Pokal und anschließend in der Liga.