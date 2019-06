Ex-Augsburg-Trainer Baum über Kritik von Hinteregger: "Er war schon ein Ausreißer"

Ein Mitglied der "Hinti-Army" wird der ehemalige Trainer des FC Augsburg Manuel Baum wohl nicht mehr. Nachdem Martin Hinteregger heftige Kritik an seinem Ex-Coach geäußert hatte , waren die beiden Streithähne immer wieder aneinander geraten . Der österreichische Abwehrspieler wurde daraufhin suspendiert, mit einer Rekord-Geldstrafe belegt und auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt abgeschoben. In einem Interview mit Spox und Goal schloss Baum nun mit dem Konflikt ab.

Abschied beim FC Augsburg deutete sich für Baum nicht an

Das treffe laut dem gebürtigen Landshuter nicht zu. "Obwohl die Leistungen so schwankend waren, ging im Verhältnis zwischen Trainerteam und Mannschaft nie gegenseitiges Vertrauen verloren. Es war ein kritisches und lösungsorientiertes Miteinander, um aus der Situation zu lernen. Wir wollten das Wissen darum eigentlich mit in die nächste Saison nehmen ", sagte er den Portalen.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Baum erklärt Lehmann-Wechsel zum FC Augsburg

Die Verpflichtung von Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann als Co-Trainer der Augsburger kommentiert Baum so: "Wir wollten unser Trainerteam mit der Expertise eines ehemaligen Profispielers erweitern. Ich trainierte seinen Stiefsohn in Unterhaching und kenne Jens daher schon länger. Nach mehreren Gesprächen waren Stefan Reuter und ich uns sicher, dass Jens gut zur Mannschaft und zum Verein passen würde." Lehmann sei unheimlich professionell.

Außerdem delegiere Baum sehr gerne an seine Co-Trainer, "damit sie Übungsformen entwickeln, die wir anschließend durchsprechen und idealerweise umsetzen. Das war eine von Jens' Aufgaben, oder auch das Coaching der Viererkette in Spielformen. Jens hat sich gut in die Gruppe integriert, war meinungsstark und hat an gemeinsamen Lösungen mitgearbeitet. Ich glaube, diesen Eindruck hatte man als Spieler nicht unbedingt von ihm. Als Trainer war das im Vergleich zu seiner aktiven Zeit ein Unterschied zu 100 Prozent."