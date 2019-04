Bundesliga im Liveticker: Der FC Augsburg erwartet Bayer Leverkusen

Die Lust des FC Augsburg auf die Heim-Party zum Klassenverbleib soll Bayer Leverkusen die wohl letzte Chance auf die Champions League kosten. "Wir haben vier Matchbälle. Am Besten und Einfachsten ist es, wenn wir den ersten verwerten", betonte Augsburgs neuer Trainer Martin Schmidt vor dem Freitagsspiel (20.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga. "Am Ende wollen wir alle das Höchste erreichen", sagte der Leverkusener Coach Peter Bosz, der die Hoffnung auf das Erreichen der Königsklasse nicht aufgibt.

Zwei Zu-null-Siege nacheinander und ein aussichtsreiches Restprogramm unter anderem gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt machen den Leverkusenern Mut. Fünf Zähler fehlen der Bayer-Elf auf die Hessen, die auf Platz vier liegen. Der dritte Dreier am Stück unter Schmidts Leitung würde dem FC Augsburg indes vorzeitig eine weitere Saison in der Bundesliga bescheren.