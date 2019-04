Keine Frage, der FC Augsburg hat mit dem Trainerwechsel von Manuel Baum zu Martin Schmidt und den beiden Siegen in Frankfurt (3:1) sowie gegen den VfB Stuttgart (6:0) einen mächtigen Satz im Abstiegskampf gemacht. Die bayerischen Schwaben liegen vor der Partie FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) satte zehn Punkte vor dem Relegationsplatz und könnten mit einem Sieg definitiv den Liga-Erhalt am 31. Spieltag klar machen.

Schöner Gedanke, nur leider stellt sich mit Bayer Leverkusen in der WWK-Arena der Gegner vor, gegen den der FCA noch nie ein Bundesliga-Spiel gewonnen hat. Neun Spiele, null Siege, sechs Unentschieden lautet die kümmerliche Bilanz der Fuggerstädter gegen die Rheinländer. Vor heimischer Kulisse hat Augsburg gegen Leverkusen nur drei Punkte geholt. Das Hinspiel gewann Bayer 04 mit 1:0. Augsburg wurde gegen die Bayer-Elf noch nie ein Elfmeter zugesprochen. Ändert sich das nun unter der Leitung des niedersächsischen Schiedsrichters Frank Willenborg aus Osnabrück?

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum 4:2 in Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig (2:4) ©

,,Bayer Leverkusen hat unfassbare Qualität", lobt FCA-Trainer Martin Schmidt (52) den Gegner, ,,sie spielen wahnsinnig schnell in die Offensive, vor allem im letzten Drittel. Aber: Wir werden auch Chancen gegen sie bekommen und die werden wir nutzen." Der Weg zum Erfolg könnte für die Augsburger dabei vor allem über Standards führen: Sie erzielten bereits 15 Saisontore nach ruhenden Bällen. Besser war der FCA in dieser Rubrik in seiner Bundesliga-Historie noch nie. Bayer Leverkusen hat nach den Pokal-Halbfinals und der Konstellation, wonach durch die Endspielteilnahme des FC Bayern und von RB Leipzig Rang sieben zur Europa-League-Qualifikation ausreicht, eben als Tabellensiebter die besten Karten im Rennen um den letzten internationalen Platz. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz (55) löste am Osterwochenende ihre Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) souverän. ,,Wir haben eine Spielweise, die nicht einfach ist", gibt Bosz in der Pressekonferenz vor dem Spiel zu, ,,aber sie kann Selbstvertrauen geben, wenn wir den Ball haben und Druck ausüben. Siege helfen dabei enorm."

Wie sehe ich das Spiel FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Das Heimspiel des FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der WWK Arena. Reporter ist Tobi Fischbeck.

Wird die Partie FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen gibt es am Samstag in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr. Der Streamingdienst DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an. Sky-Kunden sehen die Partie ab 22.30 Uhr in einer 15-minütigen Zusammenfassung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

