FC Augsburg: Weinzierl fordert "beste Leistung" gegen den BVB - Personelle Fragezeichen

Trainer Markus Weinzierl vom FC Augsburg hat von seiner Mannschaft nach dem ernüchternden Auftritt beim 0:3 in Freiburg eine deutliche Reaktion im schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund gefordert. „Wir haben es deutlich angesprochen. Es darf uns nicht wieder passieren, dass wir so eine Leistung abliefern“, sagte Weinzierl vor dem 7. Bundesliga-Spieltag. Um gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr, Sky) bestehen zu können, „brauchen wir unsere beste Leistung und müssen als Mannschaft funktionieren“, sagte der FCA-Coach.

