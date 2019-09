Stürmer Caiuby vom FC Augsburg: Staatsanwalt fordert Haftstrafe auf Bewährung

Im Prozess wegen Körperverletzung drohen Stürmer Caiuby vom FC Augsburg zehn Monate Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 75.000 Euro. Das forderte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag nach dem Ende der Beweisaufnahme in Augsburg. Dem Brasilianer wird vorgeworfen, im Mai 2018 einen Mann per Kopfstoß im Gesicht verletzt zu haben. Der 31-Jährige, der aktuell nicht mehr in der Bundesliga spielt, bestreitet die Vorwürfe. Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch.