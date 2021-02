Ex-Trainer Baum und Weinziel offenbar beim FC Augsburg im Gespräch - Herrlich vor dem Aus?

Der FC Augsburg taumelt in der Bundesliga immer weiter in Richtung Tabellenkeller. Die Fuggerstädter stehen zwar noch fünf Punkte vor dem Relegationsplatz, doch Trainer Heiko Herrlich gerät nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg immer mehr in die Kritik. Manager Stefan Reuter war zuletzt bemüht, die Debatte um den Coach zu ersticken. Doch nach sieben Niederlagen in den vergangenen neun Spielen und insgesamt nur sechs Siegen in der aktuellen Spielzeit werde die "Luft für Herrlich immer dünner", schreibt nun der Kicker. Und das Fachmagazin nennt auch direkt zwei mögliche Nachfolger des aktuellen FCA-Coaches - Manuel Baum und Markus Weinzierl.

"Bei uns stellt sich die Trainerdiskussion nicht", hatte Manager Reuter am Samstagabend in der ARD gesagt. Auf die Nachfrage, ob sich das nach den nächsten Partien in Leipzig und gegen Leverkusen ändern könnte, begnügte sich der Geschäftsführer mit einem Wort: "Nein!" Reuter will den Augsburger Profis kein Alibi für weitere Misserfolge liefern. Er nahm sie ausdrücklich in die Pflicht: "Es ist die ganze Mannschaft gefordert." Der Weltmeister von 1990 appellierte im zehnten Bundesligajahr des FCA an jene Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. "Es gilt, sehr geschlossen zu bleiben und ganz gezielt an Dingen weiterzuarbeiten", mahnte Reuter. Bereits am Freitag ist der FCA bei RB Leipzig gefordert (20.30 Uhr/DAZN), danach geht es am 21. Februar gegen Herrlichs Ex-Klub Bayer Leverkusen (13.30 Uhr/DAZN).