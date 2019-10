Die Augsburger konnten im letzten Jahr mit 1:1 in München zum einzigen Mal in den letzten neun Pflichtspielen gegen den großen Nachbarn punkten. Es war das einzige Remis in dieser Begegnung die es in Augsburg am Samstag zum neunten Mal gibt. Felix Götze, Bruder von Ex-Bayernprofi Mario Götze (jetzt wieder Borussia Dortmund) rettete dem FCA das Remis in der Allianz Arena. Das Rückspiel ging mit 3:2 an den FC Bayern. Eine große Geste gab es vor dem Spiel in der Pressekonferenz in München von Bayern-Coach Niko Kovac. Der 48-Jährige nahm seine gegenüber Weltmeister Thomas Müller (,,Wenn Not am Mann ist, wird er seine Einsatzminuten bekommen") zurück. ,,Das war ein Fehler von mir", sagte Kovac am Donnerstag, ,,ich habe mich falsch artikuliert, aber Thomas hat das nicht für bare Münze genommen." Stark! Aber: Herbstzeit ist Krisen-Zeit für Kovac. Im letzten Jahr schlitterte der gebürtige Berliner in seiner Premieren-Saison mit den Bayern in die Ergebniskrise. 0:2 in Berlin, 0:3 gegen Gladbach, jeweils 1:1 gegen Augsburg und Freiburg - und plötzlich lag der Rekordmeister neun Zähler hinter Borussia Dortmund. Das überraschende 1:2 gegen 1899 Hoffenheim zeigte vor der Länderspiel-Pause, dass die Zeiten für Kovac und den FC Bayern nicht unbedingt ruhiger werden müssen. Die Münchner kassieren zu viele Gegentore (13). Schon fünf Mal lagen sie in sieben Spielen im Rückstand. Immerhin: Nationalspieler Leon Goretzka und David Alaba melden sich nach überstandenen Verletzungen zurück. Und Robert Lewandowski, der sich mit Polen vorzeitig für die EURO 2020 qualifiziert hat, freut sich ohnehin auf die Mannschaft aus Augsburg: In 14 Duellen gegen den FCA traf der Mittelstürmer 18-mal und lieferte fünf Vorlagen.